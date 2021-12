PALERMO – Il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo contesta le dichiarazioni rilasciate in mattinata dal governatore Nello Musumeci, che tracciando un bilancio del 2021 ha parlato di “centrodestra unito”. Secondo il presidente del gruppo parlamentare Dem a Palazzo dei Normanni “a giudicare dalle sedute all’Ars contraddistinte da ko del governo e da numerosi rinvii per mancanza di numeri da parte della maggioranza non si direbbe”.

“Anzi, sono state proprio le lacerazioni nel centrodestra a bloccare, in molti casi, i lavori del parlamento regionale sostiene Lupo -. In un momento di enorme difficoltà per la Sicilia, dovuto soprattutto all’emergenza Covid – aggiunge il capogruppo del Pd – sarebbero serviti provvedimenti concreti che spesso non sono arrivati proprio a causa delle continue lotte interne alla maggioranza di governo. Per non parlare delle proposte fatte dal Pd e dalle opposizioni che non sono neppure state esaminate. Più che parlare di una unità che non c’è, Musumeci dovrebbe dichiarare il ‘mea culpa’ per l’incapacità sua, e della sua maggioranza, nel dare ai siciliani le risposte che attendono”.

