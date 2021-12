Covid, dati choc per la Sicilia: nuovo record di contagi in 24 ore

PALERMO – Il contagio da Covid-19 corre veloce in Sicilia. I dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute fanno segnare un nuovo triste record per l’Isola: 3.729 nuovi positivi su un totale di 55.631 tamponi processati. Un netto balzo in avanti rispetto al dato, già molto alto, di ieri: 2.819. I dati di oggi segnano anche un aumento dell’incidenza, passata dal 5,6% di ieri al 6,7% di oggi.

I numeri provincia per provincia

L’isola è all’ottavo posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 35.228, con un aumento di 3.085 casi. I guariti sono 638 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.481. Sul fronte ospedaliero sono 792 ricoverati, con 19 pazienti in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 89, un caso in più rispetto a ieri. Questi i dati dei contagi nelle singole province: Palermo 984 casi, Catania 957, Messina 478, Siracusa 279, Trapani 339, Ragusa 172, Caltanissetta 217, Agrigento 32, Enna 271.

Positivi in fuga a Palermo

Nell’isola, intanto, sale la tensione: a Palermo si registrano le fughe di positivi dagli ospedali. La polizia sta cercando due persone. Il governatore Nello Musumeci oggi ha lanciato un appello ai siciliani affinché sia un Capodanno all’insegna della prudenza: la zona gialla, del resto, è ormai dietro l’angolo. Colpisce, in giornata, anche la notizia della lettera scritta dall’Asp di Trapani a dieci sindaci della provincia: troppi contagi in quei Comuni e così gli esperti chiedono alle fasce tricolori di adottare misure restrittive.

“Omicron? Sintomi blandi se sei vaccinato”

In questo quadro non proprio tranquillizzante, dal mondo dei medici arriva comunque una luce: “La variante Omicron presenta sintomi blandi per chi è vaccinato”, dice Tiziana Maniscalchi, medico dell’ospedale Cervello. Parole che confortano in una Sicilia alle prese con un boom di positivi e di ricoveri.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI