CATANIA – Sono stati 43 gli interventi dei Vigili del Fuoco siciliani nella notte di Capodanno, per incendi legati ai botti. In nessun caso si segnalano situazioni gravi.

Gli interventi in tutta Italia sono stati complessivamente 558, in aumento rispetto ai 229 dello scorso anno, quando però c’era il coprifuoco. Il numero maggiore in Lombardia, con 72 interventi. Poi Emilia Romagna con 68, Lazio 66, Campania 60, Veneto 46, Toscana 44, Sicilia 43, Liguria 37, Puglia 35.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI