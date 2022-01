Chiesa, il messaggio di monsignor Renna ai catanesi

CATANIA – “Poiché è tristemente vero che la “questione morale” non e’ ancora finita nella nostra Repubblica, sappiate che nella Chiesa etnea troverete ancora chi e’ disposto a fare rete per cammini virtuosi, che rendano il nostro Paese degno di quella Costituzione cosi’ armoniosa e bella che anche uomini nati in Sicilia hanno contribuito a pensare, e molti altri hanno contribuito far fruttificare con il loro sangue”. Lo afferma il nuovo arcivescovo metropolita di Catania, mons. Luigi Renna, in un “primo saluto” pubblicato sul sito dell’arcidiocesi etnea.

“Saluto con rispetto e cordialita’ – scrive mons. Renna – voi, uomini e donne del bene comune, organizzatori della speranza, architetti della pace e della giustizia: Prefetto, Magistrati, Sindaci, Amministratori e Consiglieri, uomini e donne delle Forze dell’ordine e voi che nei Sindacati siete le sentinelle della giustizia sociale. La terra di Sicilia, come la mia Puglia, ha avuto tante ferite inferte dalla illegalita’ che ha seminato poverta’ e morte, ma e’ anche terra di uomini e donne tenaci e capaci di versare persino il sangue – sono loro gli autentici continuatori della santita’ della Martire Agata!- per la giustizia, la legalita’, il futuro dell’Isola”.

“Il mio pensiero grato – sottolinea inoltre mons. Renna – va a coloro che operano nel mondo della Sanita’ e che stanno facendo tanto per affermare che la scienza, alleata della fede e della responsabilita’, puo’ farci uscire da questo tunnel che fa strage ancora nel nostro Paese e in quelli che non possono permettersi un vaccino, un ospedale, un’ambulanza. Coraggio e buon lavoro!



