Covid, il sindaco di Sciacca: “Senza screening non riaprirò le scuole”

“A fronte dei 343 contagi ufficiali ce ne sono almeno altri 800 non ancora caricati nel sistema dei dati del servizio epidemiologico dell’Asp. Senza uno screening urgente sulla popolazione scolastica impedirò la riapertura delle scuole lunedì”. Lo dice Francesca Valenti, sindaco di Sciacca (Agrigento) annunciando di essere pronta a firmare un’ordinanza per fare slittare la chiusura delle scuole almeno fino al15 gennaio.

‘Spero in una decisione per l’intera regione’

“Spero che il presidente Musumeci assuma una decisione per l’intera regione – aggiunge – ma se così non fosse io lo farò per il mio comune, perché qui non ci sono le condizioni per far tornare migliaia di bambini e ragazzi in classe e con questa situazione esplosiva”.

