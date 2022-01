Euro Cup, l’Ortigia non parte per Palermo: 9 positivi al Covid

Il match contro il Telimar, valido per la semifinale, era in programma alle ore 19:30

Il Circolo Canottieri Ortigia, tramite una nota ufficiale, comunica che, a seguito dei tamponi molecolari effettuati dalla squadra in vista della gara di Euro Cup contro il Telimar, prevista domani sera a Palermo, altri 6 giocatori sono risultati positivi al Covid-19, aggiungendosi così agli altri 3 atleti già risultati positivi nei giorni scorsi. In più, oltre a loro, altri atleti, in qualità di contatti stretti, sono stati messi in quarantena sanitaria come da normativa.

Vista la situazione, pertanto, l’Ortigia non potrà recarsi a Palermo per disputare il match di domani. La società siracusana ha chiesto ufficialmente alla LEN la possibilità di rinviare l’incontro o, qualora il regolamento non lo prevedesse, di rendere note le conseguenze della mancata partecipazione alla gara di andata. L’Ortigia, infatti, attenderà la decisione della LEN e la renderà nota non appena le verrà comunicata.

Il regolamento della Federazione europea non prevede il rinvio della gara per l’assenza di giocatori positivi al Coronavirus. Di conseguenza, con ogni probabilità, la vittoria andrebbe a tavolino al club dell’Addaura. Se la LEN dovesse rifiutare la richiesta di rinvio della gara messa in atto dall’Ortigia, bisognerà capire se, ad esempio, verranno assegnati i 10 gol di scarto nella gara di ritorno (se dovesse vincere a tavolino il Telimar). Nella giornata di domani si avranno ulteriori aggiornamenti.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI