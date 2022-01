Il presidente del Parlamento europeo non ce l'ha fatta

ROMA – E’ morto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Sassoli aveva 65 anni.

Lo ha annunciato il suo portavoce Roberto Cuillo: “Si è spento all’1:15 dell’11 Gennaio presso il Cro di Aviano (PN), dove era ricoverato. Nelle prossime ore verranno comunicati data e luogo delle esequie.

“Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico”. Lo scrive in un tweet in italiano la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, caro David”, aggiunge.

Leggi notizie correlate • Paura per David Sassoli, è ricoverato in ospedale



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI