Scuola in Sicilia, rientro e Dad: tutti gli aggiornamenti LIVE

PALERMO – Scuole chiuse in parte della Sicilia (ELENCO), ma aperte in alcuni Comuni (QUI). La Sicilia verso il rientro di presenza lunedì 17 gennaio. Ma ci sono alcune incognite, la prima è l’imminente zona arancione per la Sicilia: cambierebbero le regole della Dad e aumenterebbe l’autonomia decisionale dei sindaci. Poi c’è il caso dei tre positivi in una classe, in quel caso scatta la didattica a distanza per 10 giorni. Ma la questione è in continua evoluzione a livello nazionale. Il Governo insiste per il rientro in classe, linea condivisa dall’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla. SOTTO CI SONO GLI AGGIORNAMENTI NAZIONALI E REGIONALI IN DIRETTA

Quando si può andare in dad

Un presidente della Regione o un sindaco può stabilire la didattica a distanza per un territorio “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità”.

Le regole per i positivi a scuola

Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia:

Con un caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.

Scuola primaria:

Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5). In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado:

Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza el’utilizzo di mascherine ffp2. Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.

DIRETTA

12.10 Mancato accordo sul rientro, interviene la Cgil – “Dispiace constatare la totale mancanza di accordo tra le istituzioni del Paese ai vari livelli. Dall’inizio della pandemia ci si è sempre affidati alle valutazioni delle autorità sanitarie, perché occorre agire con precauzione. Per tale ragione, quindi, sono sempre stati fondamentali i dati”. A dichiararlo è il segretario della Flc Cgil Palermo, Fabio Cirino, che chiede certezze sui dati ed esprime forte preoccupazione per non aver adeguato le scuole con i provvedimenti annunciati che avrebbero potuto consentire l’apertura in sicurezza degli istituti scolastici. “Il più grande rammarico – dice Fabio Cirino – è non aver fatto tesoro, in questi anni, dell’esperienza fatta per correre ai ripari. A distanza di due anni non si è fatto nulla di quello che si poteva fare. Le mascherine Ffp2, che per i bambini sono più piccole di quelle degli adulti, sono state date alle scuole? No, e neanche i sistemi di protezione per tutti. Il numero di alunni per classe è diminuito? No. Non è stato assegnato il potenziamento degli organici per sdoppiare le classi, inesistenti i presidi sanitari nelle scuole, i sistemi di areazione non sono stati adeguati. E manca un piano di edilizia scolastica. Insomma, in una sola parola, siamo andati avanti nell’assenza di investimenti mirati”.

11.50 Garantire ai giovani di andare a scuola. “Ci siamo tutti lamentati del governo Conte perché le scuole sono state le prime a chiudere e le ultime a riaprire. Ai ragazzi deve essere garantito il diritto allo studio e quindi di andare a scuola e bene ha fatto il governo a gettare il cuore oltre l’ostacolo e a non rinviare la ripartenza in presenza dopo le festività natalizie. E’ chiaro che il rischio della didattica a distanza c’è, ma non si può ricorrere a questo strumento a meno che non sia assolutamente indispensabile e al momento, in un Paese dove tutto è aperto, non lo è e non può certo essere la scuola la sola a chiudere”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, ad Agorà su Rai3.

11.00 Scuole aperte o chiuse in Sicilia. Studenti a casa anche a Monreale, Cinisi, Bagheria, Terrasini, Ventimiglia di Sicilia, Carini, Termini Imerese, Capaci, Carini, Termini Imerese, Petralia Sottana, Ciminna, Marineo, Alia, Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapalumba, Valledolmo, Vicari, Santa Flavia, Valledolmo, Bisacquino, Campofiorito, Contessa Entellina, Chiusa Sclafani, Palazzo Adriano, Prizzi, Alimena, Altavilla Milicia, Balestrate, Belmonte Mezzagno. I sindaci che hanno predisposto la chiusura hanno incaricato i dirigenti di predisporre la dad. Scuole aperte invece a Partinico.

10.50 Scuole chiuse a Trapani, ma in molti comuni della provincia c’è chi si dissocia. Si torna in classe a Salaparuta, Alcamo, Mazara del Vallo, Marsala, Pantelleria, Petrosino, San Vito, Favignana, Castellamare, Gibellina , Santa Ninfa, Erice, Buseto, Vita, Poggioreale e Salemi. Scuole chiuse a Sciacca, Sambuca di Sicilia, Cattolica Eraclea, Porto Empedocle, Favara, Cammarata, Racalmuto, Agrigento, Aragona e Licata. Scuole serrate poi a Catania, Gravina, Camporotondo Etneo, Calatgirone, Aci Sant’Antonio, Cstiglione di Sicilia, Randazzo, Misterbianco, Sant’Agata LI Battiati, Acireale, Giarre, Gravina di Catania, San Gregorio di Catania e Valverde. Scuole chiuse a Messina, a Barcellona, Sant’Agata Militello, Capo d’Orlando, Capri Leone, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, San Marco d’Alunzio, Alcara Li Fusi, Tortorici, San Salvatore di Fitalia, Acquedolci, San Fratello, Caronia, Naso, Castell’Umberto, Torrenova, Ucria, Castelmola, Letojanni, Mongiuffi Melia, Gallodoro, Scaletta Zanclea, Furci Siculo, Sant’Alessio Siculo, Itala, Antillo, Savoca, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì, Santa Teresa di Riva. Niente rientro in classe anche alle Eolie. I sindaci scelgono tutti la stessa linea della chiusura nel Nisseno: Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba. Scuole aperte nella città di Ragusa. sura dei primi I sindaci dei Comuni in provincia di Siracusa optano tutti per la chiusura e la dad. Da domenica 9 fino a mercoledì 19 gennaio quasi l’intera provincia di Siracusa è infatti in zona arancione, esclusi Buccheri, Buscemi, Ferla e Cassaro, e quindi le ordinanze rimarrano fino a quando sarà in vigore la nuova zona. Molti comuni ennesi sono in zona arancione e le scuole non riapriranno: Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe e Villarosa.

10.10 Scuole, come tenerle aperte – La scuola è un fattore di propagazione “ma la questione non è se tenere aperte le scuole, bensì come”. La loro chiusura “ha un impatto psicologico fortissimo sui ragazzi, ne condiziona l’educazione e lo sviluppo e crea ineguaglianze” e “ha conseguenze economiche per l’impatto sul lavoro dei genitori”. Lo dice in un’intervista alla Stampa Vittoria Colizza, direttrice del laboratorio EPIcx, consulente del governo francese per tracciare le rotte della pandemia. Dobbiamo adottare “una strategia proattiva anziché rincorrere il virus. Prima di tutto bisogna insistere sull’areazione dei locali. Poi occorre incentivare l’auto-testing, da fare anche a casa, ripetuto a intervalli brevi”. La loro efficacia “è nel ripeterli spesso. In questo modo le chiusure scolastiche si riducono tra il 70 e l’80%”. Lasciare correre un’infezione di un virus o ceppo virale nuovo “è sempre un azzardo – sottolinea – Anche se resta l’obiettivo di vaccinare tutti per abbattere le forme gravi di malattia, l’immunità di gregge è un paradigma inapplicabile quando non si hanno vaccini in grado di proteggere totalmente dall’infezione”.

10.00 Scuole aperte nel trapanese LEGGI QUI

