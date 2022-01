Scuole aperte nel Trapanese: “Nessun intervento è possibile”

TRAPANI – Era prevista per oggi in tutta la Sicilia la riapertura delle scuole, ma in gran parte dell’Isola il tutto è stato rinviato a lunedì in attesa di un maggior tracciamento dei positivi tra gli alunni, personale Ata e docenti. Non tutti i comuni, però, hanno deciso di aspettare.

Nel trapanese, per esempio, le scuole sono regolarmente aperte con lezioni in presenza. “In vista dell’imminente avvio delle attività didattiche in presenza a partire da oggi le scuole saranno regolarmente aperte in molti comuni del Trapanese“. A scriverlo sono i sindaci di Alcamo, Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, Mazara del Vallo, Marsala, Paceco, Pantelleria, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice, Vita.

“Ad oggi la Sicilia è in zona gialla – scrivono – e nessun intervento sulla scuola è possibile secondo le norme vigenti, in tal senso la recente Ordinanza del Tar Campania ha sospeso gli effetti del provvedimento di chiusura delle scuole della Campania del Presidente De Luca. Inoltre la disposizione dell’Assessore Regionale Lagalla che impone ai Sindaci, prima di adottare qualsiasi provvedimento di sospensione delle attività didattiche, di chiedere espresso parere all’ASP, limita ulteriormente l’autonomia dei sottoscrittori”.



