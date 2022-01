San Giuseppe Jato, maltrattamenti nell’ospizio delle suore: condannata

PALERMO – Condannata a un anno di carcere, pena sospesa, per maltrattamenti all’interno di una casa di riposo. Si tratta di Francesca Spica, dipendente della struttura “Boccone del povero” gestita dalle suore a San Giuseppe Jato. L’imputata ha goduto della sospensione condizionale della pena e dello sconto di un terzo così come previsto per chi sceglie il rito abbreviato.

Spica dovrà risarcire le parti civili, assistite dagli avvocati Fabrizio Meli, Vitale Giambruno, Mario e Vincenzo Di Trapani. Il giudice ha invece respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla congregazione religiosa.

“Portami a casa, portami a casa… qualche volta mi trovate morta, mi danno legnate”, diceva un’anziana di 76 anni ai figli. Dovevano prendersi cura di lei ed invece sarebbe stata maltrattata. Così hanno ricostruito nel 2019 i carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dal sostituto Daniela Randolo. Un’altra imputata, Giuseppina Barone, viene processata con il rito ordinario.



