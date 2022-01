Sicilia, Savarino: “Lavoriamo all’unità del centrodestra”

PALERMO – Crisi del centrodestra e polemiche: la portavoce di Db, Giusi Savarino getta acqua sul fuoco.

“L’unità del centrodestra è un valore”

“L’unità del centrodestra è sempre stato per noi un valore, su cui abbiamo lavorato alacremente nel 2017, quando la coalizione non esisteva in Sicilia, dilaniata da anni. E ovviamente ci continuiamo a lavorare anche adesso. Governando insieme, il Centrodestra ha dimostrato di poter cambiare le sorti di una Sicilia che ci era stata consegnata senza speranza. Al di là delle differenze caratteriali, al di là delle empatie nei diversi ruoli, già ad oggi tutti i leader della coalizione possono intestarsi un importante fatturato politico, superiore ad ogni previsione. E questo è merito di tutti”, spiega Savarino.

“Tante le cose che ci uniscono”

La deputata assicura che lo scopo è ricompattare la coalizione. “Le incomprensioni possono essere occasione per chiarirsi e rilanciare. Noi, certi che le cose che uniscono sono molto, ma molto di più di quelle che ci dividono, ci stiamo lavorando. Se buona volontà e nervi saldi non dovessero bastare, ci ritroveremmo a scelte politiche alternative, che prefigurerebbero scenari inediti: dal governo del Presidente ad elezioni anticipate, tutte al vaglio. Il resto è fantapolitica buona per i fumetti”, spiega. “Conoscendo gli attori protagonisti della politica siciliana, da tanti anni, sono certa che riusciremo a trovare ancora una volta, insieme, la sintesi migliore per i siciliani e per il futuro della Sicilia”, conclude.



