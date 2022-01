Variante Omicron 2, Ciccozzi: non deve allarmare

La cosiddetta variante Omicron 2 che “si sta diffondendo in nord Europa potrebbe essere una sottovariante di Omicron che ha però, probabilmente, le sue stesse caratteristiche, e quindi non deve allarmare perchè il vaccino la copre”. Lo rileva Massimo Ciccozzi, direttore dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia molecolare del Campus Bio-medico di Roma.

“La vaccinazione rende inoltre la stessa Omicron sintomatologicamente più leggera, ma va ribadito che per i non vaccinati può comunque portare alla necessità del ricovero in terapia intensiva”, ha avvertito. In generale, sottolinea Ciccozzi, “non credo che vedremo una variante più contagiosa di Omicron, ma è importante che la vaccinazione sia globale e omogenea in tutti Paesi per impedire l’insorgenza di ulteriori varianti”.

Quanto alla quarta dose vaccinale anti-Covid, “scientificamente non è consigliabile una somministrazione del vaccino ogni pochi mesi perchè si stresserebbe troppo il sistema immunitario ottenendo infine l’effetto contrario, nel senso che il sistema immunitario finirebbe per non innescare più una risposta di protezione”. Israele dunque, che sta invece procedendo con le quarte dosi, conclude Ciccozzi, “ha fatto una scelta più politica che scientifica”.

Il medico, nel suo commento alla situazione dell’epidemia si occupa anche dei dati. “Da alcuni giorni stiamo rilevando un leggero calo della velocità di crescita della curva dei contagi Covid: siamo in una fase di picco e probabilmente vedremo un forte calo dei casi verso metà della prossima settimana”.

Nell’ultimo periodo, spiega Ciccozzi, “si conferma una leggera contrazione della curva, ovvero una diminuzione della velocita di crescita, e siamo in una fase di picco a livello nazionale. Questo ci fa ben sperare che verso la metà della prossima settimana potremo avere un calo significativo del numero dei contagi”.

Tale calo, chiarisce, “sarà dovuto proprio alla maggiore presenza e circolazione della variante Omicron che, pure avendo determinato e determinando ancora un enorme numero di contagi, tuttavia grazie alle vaccinazioni ed al fatto che aumentano le persone già immunizzate naturalmente per averla contratta, progressivamente non troverà più terreno fertile per nuovi contagi se non tra i bambini. I contagi, quindi, dovrebbero calare, e lo si sta già osservando”. Il virus SarsCoV2, sottolinea, “sta facendo ciò che sa e deve fare, e cioè si sta adattando all’uomo. Dunque, se continueremo ad incentivare le vaccinazioni e ad applicare le misure prudenziali a partire dall’uso delle mascherine, arriveremo ad avere molto più respiro verso la primavera e l’estate con il virus sotto controllo sia pure sempre circolante”.

