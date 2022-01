Salvini: vivere in un’isola non deve essere una condanna

PALERMO – “Vivere su un’isola, può essere la Sicilia o l’isola d’Elba, non deve essere una condanna”. Così il leader della Lega Matteo Salvini commenta il ricorso alla Consulta avanzato da alcuni parlamentari isolani che chiedono la sospensione dell’obbligo di super green pass, per chi ne è ancora sprovvisto, per spostarsi e andare a votare per il nuovo capo dello Stato la prossima settimana.

Salvini parla della partita del Quirinale ma in realtà commenta anche gli ultimi fatti che hanno interessato il blocco di alcuni cittadini sullo stretto di Messina. “Chi vive su un’isola – ha detto – non può essere un italiano di serie B, assolutamente: deve avere le stesse garanzie e condizioni, ma questo non vale solo per i parlamentari, vale anche per imprenditori, studenti. Se uno sta a Milano, prende la macchina e si muove. Se sta a Cagliari o Palermo è più complicato”.

