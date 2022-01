Ciclone Maneskin, vogliono suonare a Palermo in estate

PALERMO – Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma i Maneskin vogliono suonare a Palermo. Ed è per questo che hanno chiesto la disponibilità dell’ippodromo di Palermo.

Non c’è ancora una data certa, ma la trattativa riguarda un mega concerto per la prossima estate.

Ad oggi, però, parlare di un concerto dei Maneskin a Palermo è un po’ prematuro. Fanno sapere della Sipet, società che gestisce l’ippodromo del capoluogo siciliano, ma è certo che una trattativa in corso c’è.

L’indiscrezione è stata lanciata questa mattina dal quotidiano ‘Repubblica’, ma dalla Sipet fanno sapere che ancora è presto per parare di date e/o artisti che si esibiranno, compresi i vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, che hanno da poco concluso il 2021 pieno di trionfi condito da un tour un America, condito dall’apertura del concerto dei Rolling Stones.

Quello dei grandi eventi all’interno dell’ippodromo è uno degli obiettivi, prefissati dalla data di riapertura, da parte della Sipet come raccontato ai nostri microfoni dal presidente Paccosi (CLICCA QUI PER LEGGERE).

Nei prossimi giorni ci saranno degli incontri con alcuni impresari per capire se in estate ci potranno essere dei concerti all’ippodromo. Chiaramente la struttura si presta a questo tipo di eventi, ma ancora non c’è nessun tipo di accordo. Solo qualche chiacchierata e nulla di più.

Quello dei Maneskin potrebbe non essere il solo concerto estivo nel capoluogo siciliano, le trattative in corso sono diverse, ma è chiaro che l’arrivo della rock band sulla cresta dell’onda attirerebbe gente da ogni parte della Sicilia e non solo.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI