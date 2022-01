Covid, in Sicilia 1.625 ricoverati: tasso di positività al 13,9%

PALERMO – Altri 3.629 nuovi contagiati dal Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal bollettino ministeriale di oggi, che calcola i nuovi infetti nell’Isola su un totale di 26.096 tamponi processati. Il tasso di positività nell’isola, che da oggi è in zona arancione, è del 13,9% (ieri era al 15,4%). L’isola è all’ottavo posto in Italia per contagi.

Il quadro degli ospedali

Il report di oggi segnala anche 33 morti e 991 guarigioni. Negli ospedali dell’Isola si contano 1.625 pazienti, di cui 164 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 213.158 persone. Gli attuali positivi sono 214.783 con un aumento di 2.605 casi.

Il contagio nelle province

Il contagio nelle singole province vede Palermo con 578 casi, Catania 940, Messina 574, Siracusa 538, Trapani 191, Ragusa 331, Caltanissetta 258, Agrigento 175, Enna, 44.

I dati nazionali

I dati nazionali dicono che sono 77.696 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore nel Paese (ieri erano stati 138.860). Le vittime sono invece 352, mentre ieri erano state 227. I tamponi molecolari e antigenici sono 519.293 (ieri erano stati 933.384). Il tasso di positività è al 15%, stabile rispetto al 14,9% di ieri. Sono 1.685, lo stesso numero di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 101. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.862, ovvero 235 in più rispetto a ieri.



