ROMA – Alle 15 ci sarà la prima chiama per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. L’attuale presidente uscente Sergio Mattarella ha già fatto detto di non voler andare avanti con un secondo mandato e i partiti non hanno ancora trovato l’accordo per il suo successore.

Intanto a Palazzo Montecitorio e nell’Aula della Camera è tutto pronto per il primo scrutinio dell’Elezione del nuovo presidente. Qui il video:



