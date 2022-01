Covid, resta alta la pressione sui pronto soccorso a Palermo

PALERMO – Resta alta la pressione nei pronto soccorso a Palermo. Anche oggi tanti pazienti si trovano nelle aree di emergenza congestionate dalla difficoltà di trovare posti letto negli ospedali.

Al Cervello le persone in area d’emergenza in questo momento sono 52, con un indice di sovraffollamento del 260%. Non va meglio a Villa Sofia dove i pazienti sono 77 con un indice di sovraffollamento del 257%. All’ospedale Civico sono 45 con un indice di sovraffollamento del 140%. Al Policlinico, infine, sono 26 con un indice di sovraffollamento del 124%.

Con i dati in crescita sono tanti anche i cluster all’interno dei reparti anche quelli non Covid. Ci sono infatti diversi positivi che non riescono a trovare un posto nei reparti ospedalieri convertiti per la pandemia.

