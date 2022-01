La frana di Polizzi Generosa FOTOGALLERY

POLIZZI GENEROSA (PALERMO) – Giornata di sopralluoghi a Polizzi Generosa per verificare lo stato della frana che ieri ha fatto crollare un magazzino di un supermercato e messo in pericolo altre sette abitazioni che sono state sgomberate; trenta quelle sotto controllo. Anche la statale 643 è bloccata.

Sopralluogo di Falcone e Cocina

Questa mattina l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone si è recato nella zona per cercare di programmare i primi interventi per consentire i collegamenti per i mezzi pesanti. Nel pomeriggio è previsto anche un sopralluogo del capo della protezione civile Salvatore Cocina; sabato sarà la volta del Genio Civile per verificare le condizioni delle altre case sono a rischio.