Bollettino Covid in Italia, scendono i contagiati ma anche i tamponi

Pubblicato anche oggi il bollettino Covid in Italia. Scende il numero dei contagiati ma anche il numero dei tamponi realizzati

Sono 104.065 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 137.147. Le vittime sono invece 235, mentre ieri erano state 377.

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati sono 818.169. Ieri erano stati 999.490. Stando al Bollettino Covid il tasso di positività è al 12,7%, in calo rispetto al 13,7% di ieri. Sono invece 1.593 le terapie intensive, 5 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 95. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.617, ovvero 19 in meno rispetto a ieri.

Secondo il Bollettino Covid, dall’inizio della pandemia sono 10.925.485 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.643.817, in calo di 20.831 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 146.149. I dimessi e i guariti sono invece 8.135.519 con un incremento di 124.706 rispetto a ieri.

LEGGI ANCHE:

Covid: stop alle mascherine all’aperto, Cdm su green pass e chiusure

Covid: super immunità, cos’è e come raggiungerla

Covid, scoperto cosa fa diventare grave la malattia



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI