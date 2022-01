Palermo-Monterosi 0-0, reti ancora inviolate LIVE

PALERMO – La compagine guidata da Silvio Baldini torna a giocare di fronte i suoi tifosi al “Renzo Barbera” in occasione della sfida contro il Monterosi, gara valida per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. Il tecnico toscano trova nell’impianto sportivo del capoluogo siciliano il suo secondo esordio ufficiale davanti il pubblico rosanero dopo l’esperienza della stagione 2003/2004. Contro il club laziale viene confermato il modulo 4-2-3-1. In avanti viene scelto Brunori, mentre sulla linea mediana viene schierato dal primo minuto il nuovo acquisto Damiani accanto a De Rose.

PRIMO TEMPO

Squadre sul terreno di gioco, il primo pallone è affidato alla compagine di casa in maglia rosanero che attaccherà da destra verso sinistra; ospiti in completo bianco. L’arbitro fischia, inizia la sfida del “Barbera”. Baricentro molto alto, gestione del gioco e controllo della gara per il Palermo nei primi minuti dell’incontro. Il Monterosi prova a rispondere in contropiede ma le linee dei rosanero sono ben disposte e la sfera viene sempre recuperata dagli uomini di Baldini. Intorno al 25′ la sfida perde il ritmo iniziale, con la compagine di mister Menichini che rompe gli indugi e prova rendersi pericolosa impostando alcune azione offensive che fanno sporcare i guantoni a Pelagotti. Al 30′ primo brivido nell’area di rigore laziale, Brunori riesce a controllare la sfera spalle alla porta e porva a girarsi per concludere a rete; purtroppo per lui però il suo piede destro non impatta bene il pallone che viene recuperato dalla difesa avversaria.

I rosanero, dopo i primi 10 minuti di gioco, non sono più riusctiti a rendersi pericolosi impensierendo la retrovia avversaria. Imprecisione e poco agonismo hanno caratterizzato le azioni successive della squadra di Baldini. Al 41′ Floriano ottiene un calcio di punizione da posizione interessante, prova a calciare Brunori che però non centra la porta con la sfera che finisce alta sopra la traversa. Due minuti dopo ancora il numero 7 dei rosanero prova ad insediarsi nell’area avversaria dopo aver saltato un uomo, la sua conclusione però viene deviata in corner.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 79 Lancini, 15 Marconi, 6 Crivello; 21 Damiani, 20 De Rose (cap.); 7 Floriano, 17 Luperini, 30 Valente; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 16 Somma, 19 Odjer, 33 Perrotta, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini.

MONTEROSI: 1 Alia, 3 Cancellieri, 6 Borri, 14 Verde, 16 Tartaglia (cap.), 17 Adamo, 18 Parlati, 23 Rocchi, 66 Ekuban, 98 Buglio, 99 Caon. A disposizione: 35 Daga, 8 Franchini, 10 Milani, 21 Tonetto, 33 Mbende, 79 D’Antonio, 55 Basile. Allenatore: Menichini.

Arbitro: Nicolini (Brescia). Assistenti: Carrelli (Campobasso) – Ricciardi (Ancona). Quarto Uomo: Agostoni (Milano).

MARCATORI:

NOTE:



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI