 25 aprile a Palermo, contestato il sindaco Roberto Lagalla
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‘Fuori Lagalla e sionisti dal 25 aprile’, sindaco contestato a Palermo

lagalla 25 aprile
Come ha reagito il primo cittadino ai cori di contestazione
AL GIARDINO INGLESE
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1 min di lettura

“Fuori Lagalla e i sionisti dal 25 aprile”, “Lagalla dimettiti” sono alcuni dei cori di contestazione contro il sindaco di Palermo alla cerimonia di celebrazione della Liberazione, al giardino Inglese.

“Vergogna… vergogna”, hanno urlato i manifestanti contro il sindaco Roberto Lagalla quando ha preso la parola, mentre sventolavano bandiere della Palestina e di Cuba.

I manifestanti contestano al sindaco di avere incontrato nei giorni scorsi l’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled. I cori sono proseguiti durante l’intero intervento del sindaco, durato poco più di 5 minuti.

25 aprile a Palermo, la reazione di Lagalla

Nonostante la contestazione, Lagalla ha salutato anche i contestatori che urlavano “vergogna” e “dimettiti”.

La protesta è proseguita anche quando ha cominciato a parlare il presidente dell’Anpi provinciale Ottavio Terranova, figura storica della resistenza contro il fascismo. Terranova è riuscito però a riportare la calma e ha proseguito il suo discorso tra gli applausi dei manifestanti.

Dal giardino Inglese ha poi preso la marcia il corteo di sindacati, associazioni, movimenti e collettivi fino a piazza Massimo, dove ci sarà un comizio.

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