“30 anni Insieme”: via al tour di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia

All'Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea

CATANIA – Tutto è pronto per il primo appuntamento di “30 anni Insieme… ma non finisce qua”, il tour estivo di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia. Un trionfale giro che celebra trent’anni di amicizia, carriera e vita condivisa sul palcoscenico.

La lunga e calda estate siciliana di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia, accompagnati dal pianoforte di Alvise Chisari, prenderà il via mercoledì 30 luglio, alle ore 21:00, all’Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea. L’evento rientra nella rassegna “Etna in Scena” e promette di riabbracciare il pubblico con “la stessa atmosfera divertente e piacevole di una festa a casa di amici”, come specificato dai due artisti siciliani.

Un nuovo spettacolo tra musica e risate

Lo spettacolo promette musica e battute esilaranti per divertirsi “insieme” e omaggiare il pubblico di tutte le età. Fin dalla loro prima apparizione in TV, Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia sono stati identificati come “fratelli maggiori” o “compagni di scuola” per la loro naturale empatia.

“È un nuovo spettacolo che ripercorre questi 30 anni insieme – dichiarano La Rosa e Castiglia – portando in scena le più belle barzellette e per la prima volta fuori dalla tv anche le più belle ed iconiche parodie musicali come ‘Non si cresce mai'”. Il repertorio includerà le versioni siciliane di brani celebri come “La donna del mio amico” (Pooh), “7000 caffè” (Alex Britti) e “Grazie dei fiori” (Nilla Pizzi), e molte altre ancora. Sarà una serata-racconto per festeggiare degnamente lo strepitoso successo della carriera umana e professionale dei volti più amati dal pubblico siciliano.