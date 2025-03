8 marzo, Crosetto “Donne della difesa ispirazione per le nuove generazioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Donne della Difesa, in occasione della ‘Giornata Internazionale della Donna’ desidero rivolgermi a Voi ringraziandovi per quanto fate ogni giorno, senza clamore e lontano dai riflettori, e esprimervi il mio personale riconoscimento per il contributo alla sicurezza del nostro Paese e al buon funzionamento della nostra istituzione, che garantite con entusiasmo, passione, sensibilità e professionalità. Siete fondamentali non solo per la Difesa ma per il nostro Paese, quando operate in Italia e all’estero in missioni internazionali e operazioni di pace, per aiutare i più deboli, coloro che vivono l’atrocità dei conflitti e sognano un futuro migliore. Non si tratta solo di competenze e responsabilità, ma della capacità di affrontare le sfide e contribuire alle attività delle Forze Armate con determinazione, perseveranza e spirito di servizio”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel messaggio in occasione della Giornata Internazionale della donna. “La Difesa, grazie alla vostra presenza e al vostro prezioso contributo – sottolinea il Ministro -, è ancora più forte, più moderna e inclusiva nel garantire sicurezza ai cittadini italiani, ai popoli che non vivono in uno Stato di Diritto e nel proteggere chi rischia di essere vittima innocente di sfruttamento e violenze. Essere parte di questa grande famiglia significa lavorare insieme con rispetto reciproco, sapendo che ognuno porta con sé un modo unico di vedere le cose. Prospettive diverse significano approcci diversi, soluzioni nuove e una capacità più ampia di affrontare le sfide. È proprio questa varietà di sguardi, esperienze e sensibilità a renderci più forti e a dare ancora più valore a ciò che facciamo, insieme e con maggiore efficacia ed empatia. A voi, donne della famiglia della Difesa, spetta un’ulteriore responsabilità: essere d’ispirazione per le nuove generazioni che vorranno percorrere il vostro stesso cammino al servizio del Paese, per fare sempre la differenza e per guidare il nostro operato per un futuro di rispetto, professionalità e collaborazione. Buon 8 marzo a voi e a tutte le donne”, conclude Crosetto.

