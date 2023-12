A Castelvetrano ‘scompare’ la scuola intitolata a ‘Giuseppe Di Matteo’

La protesta del sindaco

CASTELVETRANO (TRAPANI) – Prima l’attribuzione di un nome importante come ‘Giuseppe Di Matteo’, il bimbo ucciso dalla mafia per colpire il padre pentito, poi la cancellazione dall’elenco degli istituti autonomi. È quanto accaduto a una scuola di Castelvetrano, in provincia di Trapani.

La protesta del sindaco

“La decisione presa in conferenza regionale è in assoluta divergenza con la proposta del comitato dei sindaci della provincia di Trapani e mortifica quanto deciso dai primi cittadini”, dice il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, dopo aver appreso che la conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica ha deciso che la direzione didattica ‘Giuseppe Di Matteo‘ verrà soppressa e smembrata tra i due istituti comprensivi della città.

Lettera all’assessore

Il sindaco, in una lettera inviata ai deputati regionali e allo stesso assessore regionale dell’Istruzione Mimmo Turano, chiarisce che tra le proposte c’era anche quella della verticalizzazione della direzione didattica in istituto comprensivo, mantenendo, comunque, il nome di ‘Giuseppe Di Matteo’.

Le scuole trapanesi penalizzate

“Quell’intitolazione al piccolo Di Matteo avvenuta lo scorso 22 maggio non è forma ma sostanza – ha aggiunto Alfano – ed è conferma dell’attività che la stessa scuola ha perseguito negli anni, con un percorso sociale e assistenziale di crescita culturale e di legalità sul territorio, percorso che certamente andrebbe compromesso dalla paventata perdita dell’autonomia scolastica”. Nella nuova rete in provincia di Trapani si perdono un circolo didattico a Pantelleria, uno a Marsala, due a Mazara del Vallo, due a Trapani, uno a Castelvetrano e uno ad Alcamo.