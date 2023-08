A Catania il convegno sulla dispersione scolastica con Rosy Bindi

L'evento è organizzato dal Comitato centenario Don MIlani

CATANIA – Sarà dedicato al contrasto della dispersione scolastica il primo convegno nazionale dell’anno milaniano (2023 – 24), in programma il 28 e il 29 settembre a Catania. A promuoverlo è il Comitato per il centenario della nascita di don Lorenzo Milani istituito dal ministero della Cultura. L’Italia, infatti, registra una dispersione scolastica “fra le peggiori d’Europa”, sottolineano, che arriva “al 12,7%”, come rilevato da Eurostat. Inoltre, dopo la pandemia “è aumentato il numero di bocciature per superamento massimo di assenze nell’anno scolastico”. Nel 2021-22 sono arrivati ​​”83mila”.

Il convegno – che si svolgerà nella città con il tasso di dispersione scolastica più alto – vedrà la presenza di diverse autorità e di oltre 300 insegnanti e dirigenti provenienti da tutta Italia. Le conclusioni saranno affidate a Rosy Bindi, presidente del Comitato nazionale, e all’Arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna. E si terrà a Catania, nel monastero dei Benedettini.

La seconda si svolgerà, invece, nell’Istituto comprensivo “Rita Atria”, “una scuola che opera in un contesto di forte rischio educativo”. Il dibattito – che vedrà confrontarsi insegnanti, pedagogisti, magistrati, sindacalisti della scuola – partirà proprio “dalla figura di Don Milani, dai testi e dalle sue battaglie”.