A Cefalù vince il centrosinistra con Tumminello, Vicari battuta

Il nuovo primo cittadino già festeggia, l’abbraccio con Lapunzina

Era uno dei risultati più attesi in provincia e non ha mancato di riservare il colpo a sorpresa: a Cefalù vince il centrosinistra con il neo eletto sindaco Daniele Tumminello, battendo un centrodestra diviso fra Simona Vicari e Pippo Abbate. Tumminello che ha 40 anni e insegna materie umanistiche in un liceo, consigliere uscente, sta già festeggiando con i suoi sostenitori fra cui Rosario Lapunzina, sindaco uscente e prossimo vice di Tumminello.