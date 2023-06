A Favignana un progetto per la raccolta sui toponomi dell’isola

Convenzione tra il Comune e l'ateneo palermitano

1' DI LETTURA

FAVIGNANA – Il Comune di Favignana ha sottoscritto una convenzione con l’Università di Palermo e il centro di studi filologici e linguistici siciliani per avviare una ricerca che mira a raccogliere toponomi tradizionali delle contrade, della costa, delle porzioni di mare. Si tratta di un progetto che coinvolge tutte le comunità delle isole minori e degli arcipelaghi della Sicilia.

“La comunità delle Egadi vive non soltanto l’interno ma anche il mare. Ciò non sempre accade nelle isole minori, ci sono realtà che hanno una più forte vocazione agricola, qui, invece, il mare è preponderante, non solo nella flora e nella fauna ma anche nella denominazione delle cale che prestavano rifugio alle imbarcazioni grandi e piccole. Stiamo reperendo molte informazioni interessanti, soprattutto attraverso le persone che di mare si sono occupate e che in qualche modo continuano a essere la voce viva e la testimonianza di un rapporto secolare con il mare”, ha detto la docente universitaria Marina Castiglione che coordina il progetto.

“L’Amministrazione comunale di Favignana intende valorizzare i beni culturali e immateriali della comunità. La convenzione ha proprio questo scopo: creare sinergia tra il territorio e le Istituzioni universitarie. Ciò consentirà di valorizzare il patrimonio e la memoria del territorio e di metterli a sistema”, ha commentato l’assessore Monica Modica.