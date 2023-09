A fuoco vaste aree tra Catania, San Giovanni la Punta e San Gregorio

Vigili del fuoco impegnati per diverse ore

1' DI LETTURA

CATANIA – I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, nelle scorse ore, sono stati impegnati in diverse località della città e della provincia per incendi di sterpaglie e di vegetazione, alimentati anche dal forte vento.

Macchia mediterranea a fuoco

Nel pomeriggio di ieri, in particolare, impegnativa e delicata la situazione tra San Giovanni la Punta e San Gregorio di Catania che ha impegnato diverse squadre di Vigili del Fuoco per lo spegnimento di circa 4 ettari di macchia mediterranea in prossimità di abitazioni, di un impianto distributore di carburanti e dello svincolo autostradale di San Gregorio.

Roghi anche a sud di Catania

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate nello spegnimento di un vasto incendio nella zona Sud di Catania nei pressi dell’ex-mercato ortofrutticolo, attualmente adibito ad hub per l’accoglienza temporanea di migranti.

A bruciare oltre alle sterpaglie anche i travertini della linea ferroviaria dismessa.

Le squadre di Vigili del Fuoco intervenute sono riuscite a proteggere dalle fiamme alcune abitazioni vicine e la palazzina uffici dello stesso hub per i migranti.