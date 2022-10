A Giuseppe Ranno il premio “Scanderbeg” per il telegiornalismo

Ieri sera nella "sua" Biancavilla.

CATANIA. Conosco Giuseppe Ranno da pressapoco una mezza vita. E quando si parla di un reporter d’assalto (non di quelli finti, solo per definizione), è a lui che corre il mio pensiero.

Giusto ieri sera è stato premiato nella sua Biancavilla con il Premio “Scanderbeg” per la categoria telegionalismo.

Mai riconoscimento fu più meritato. Mai come in questa occasione gli organizzatori hanno saputo mettere le cose esattamente là dove devono stare.

La telecamera di Giuseppe Ranno ha raccontato ogni cosa del territorio. Di volti felici o sofferenti, di cadute e di riscatto della nostra gente, di morti ammazzati e di speranza. Sempre in nome di una missione: quella del giornalismo. Ed è nella sua Video Star che ha messo a servizio di ognuno il suo talento e la sua passione.

Un operatore di ripresa calatosi nella realtà difficile e delicata della periferia, nella quale nessuno fa sconti, ma che si sarebbe trovato tranquillamente a suo agio nelle platee della grande televisione nazionale.

Ma dietro tutto questo c’è anche, e soprattutto, la figura di una persona perbene che ha sempre dispensato lezioni di umiltà e semplicità.

Il Premio “Scanderbeg” a Giuseppe Ranno è un giusto riconoscimento e rappresenta un segno di riconoscenza nei confronti di chi questo lavoro lo fa tutti i giorni ponendosi davanti un solo ed unico obiettivo: raccontare la verità.