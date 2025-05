A Mondello la corsa di beneficenza Wings for Life World Run

Nel segno di Mauro Glorioso

La “Wings for Life World Run”, la corsa di beneficenza organizzata nelle città di tutto, farà tappa a Mondello per il secondo anno consecutivo. L’obiettivo è quello di sempre: raccogliere fondi per la ricerca sulle lesioni al midollo spinale.

L’appuntamento è per domenica 4 maggio. Ci sarà anche la “Mauro’s team”, squadra che prende il nome da Mauro Glorioso, lo studente palermitano di Medicina a Torino, costretto sulla sedia a rotelle dal 2023, quando cinque ragazzi lo colpirono con una bici elettrica lanciata dai Murazzi.

Ci si può ancora iscrivere alla squadra di Mauro Glorioso, andando sul sito della manifestazione, indicando la “Mauro’s team” con un contributo di 25 euro. Il 100% della raccolta è destinata alla ricerca.

Il Village, situato presso il Circolo Lauria a Mondello, aprirà i suoi battenti il 3 maggio. Qui, i partecipanti potranno ritirare le pettorine e le magliette ufficiali di questa corsa unica.

Il 4 maggio, giorno della corsa, al Village si potrà ritirare il kit di gara fino alle 12:30. Puntuale alle 13,00 il suono della tromba darà il via alla corsa, sincronizzata con quello di migliaia di altri corridori in tutto il mondo.

Il percorso sarà chiuso al traffico. Durante la gara, all’interno del Village, grandi schermi trasmetteranno in diretta le corse che si svolgono in altre parti del mondo, creando un collegamento globale tra i partecipanti.

Dopo il traguardo, il Village ospiterà un rinfresco e una cerimonia di premiazione. L’accesso al Village e alle aree di partenza è riservato esclusivamente agli iscritti.