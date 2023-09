A Palermo due programmi di accelerazione per start up

Il progetto vede coinvolta Meccatronica

PALERMO – Presentate, oggi, a Palermo le 20 startup che parteciperanno a “Inclusione, impatto sociale e salute” e “New energy, green e clean tech” i due nuovi programmi di accelerazione di “Bravo Innovation Hub”, il programma del ministero delle imprese e del made in Italy e di Invitalia dedicato alle imprese più innovative. Il programma “Bravo Innovation Hub” è realizzato nell’ambito dell’Asse VI del Pon Ic 2014-2020-Rect Eu ed è alla sua terza edizione. Sono i 20 migliori team imprenditoriali, 10 per ogni programma di accelerazione, selezionati da Invitalia con una call nazionale. Obiettivo, rendere più rapido ed efficace l’ingresso sul mercato delle idee d’impresa più innovative.

Per 12 settimane, ai Cantieri culturali della Zisa, le start up parteciperanno al percorso di accelerazione per cui sono state selezionate e che verranno realizzati da ambedue realizzati da “dpixel Srl” con “Polo Meccatronica Valley”, “SocialFare Impresa Sociale Srl” e “Consorzio Univer”, le società vincitrici del bando di gara indetto dall’Agenzia. In particolare, ognuna potrà contare su: un contributo di 20mila euro; assessment personalizzato per identificare i punti di forza e le aree di miglioramento del progetto; mentoring e coaching per lo sviluppo del prodotto-servizio con analisi del modello di business e consulenza su nuove tecnologie, tecniche di comunicazione, marketing e raccolta fondi; un percorso di formazione sulle competenze imprenditoriali e sulle tematiche più rilevanti del settore; uno spazio di lavoro all’interno del “Bravo Innovation Hub” di riferimento che diventerà anche un luogo per la sperimentazione e i test delle soluzioni tecnologiche proposte; “benchmark day” per ascoltare e confrontarsi con testimoni nazionali e internazionali, imprenditori, ricercatori, esperti, specializzati nel settore di interesse, iniziative di business matching e Open Innovation. Infine, una giornata conclusiva, durante la quale le imprese presenteranno il progetto e i suoi obiettivi a investitori nazionali e internazionali. Invitalia, in Sicilia, ha sostenuto complessivamente 2.625 imprese, per oltre 1 miliardo di investimenti e circa 500 milioni di agevolazioni.

“L’aggiudicazione di Bravo Innovation Hub all’ATI (Associazione temporanea d’imprese) costituita da dpixel, Polo Meccatronica Valley, SocialFare e Univer conferma la mission che si è data il Distretto produttivo due anni fa: quella di sostenere i giovani e le startup che si affacciano al mondo dell’impresa e del lavoro con spirito di iniziativa e intraprendenza, e di conseguenza lo sviluppo del tessuto socio economico della nostra terra”, dice il presidente del Polo Meccatronica Valley, Antonello Mineo. “I due percorsi di accelerazione vedranno l’innovazione come motore del Mezzogiorno, infatti, quasi tutte le 20 startup provengono dal Nord e dal Centro Italia – spiega Mineo -. Dunque il south working è il volano dell’iniziativa: il Sud rappresenta un’area strategica per l’Italia e per l’Europa per reagire alla crisi e ripartire, potendo reclutare competenze altrimenti non accessibili, garantendo il bilanciamento vita-lavoro alle persone e sostenendo l’indotto locale”.

Mineo sottolinea il sostegno dato dal Comune di Palermo “che, avendo intuito l’importanza dell’iniziativa, ha condiviso il progetto firmando un protocollo con Invitalia e mettendo a disposizione il salone Tre Navate dei cantieri Culturali della Zisa, spazi diffusi e adeguatamente cablati e attrezzati per ricevere le 20 postazioni di accelerazione d’impresa”. “La consapevolezza di quanto sia importante accelerare lo sviluppo del Mezzogiorno rende evidente l’opportunità di utilizzare al meglio e nel modo più efficace l’investimento di più di 86 miliardi di euro per il Sud inserito nel Pnrr, corrispondente a oltre il 40% delle risorse allocabili territorialmente – conclude Mineo -. In tale ottica, ritengo l’avvio di Bravo Innovation Hub in Sicilia un grande risultato e un riconoscimento all’impegno, alle competenze e alla professionalità che Meccatronica ha dimostrato in questi anni”.