A Palermo lo shopping diventa un gioco: arrivano i pacchi misteriosi

I clienti avranno dieci minuti per acquistare

PALERMO – In pieno periodo di saldi invernali, lo shopping a Palermo si arricchisce di un’esperienza fuori dagli schemi: King Colis, il Pop-Up Store dei pacchi misteriosi che ha già conquistato migliaia di visitatori in tutta Europa, arriva dal 19 al 25 gennaio presso la piazza centrale del Centro Commerciale Conca d’Oro.

In un momento dell’anno tradizionalmente dedicato alla caccia all’affare, King Colis propone un’alternativa sorprendente e sostenibile, trasformando i pacchi non consegnati degli e-commerce europei in un’esperienza di acquisto basata su curiosità, gioco e responsabilità ambientale.

Il concept nasce dall’intuizione di Killian Denis, fondatore di King Colis, che ha trasformato un problema logistico in un’opportunità di acquisto alternativa, ideale anche per chi, soprattutto durante i saldi, cerca esperienze diverse dal tradizionale shopping.

“Arrivare a Palermo durante il periodo dei saldi invernali ha per noi un significato particolare – afferma Killian Denis, fondatore di King Colis -. È un momento in cui le persone sono naturalmente portate a cercare occasioni e novità, e King Colis si inserisce proprio qui: offrendo un’esperienza di shopping diversa, basata sulla sorpresa, sull’istinto e sul riuso. Quello che all’inizio era un esperimento è diventato oggi un fenomeno che coinvolge migliaia di persone in tutta Europa, dimostrando che è possibile unire divertimento, accessibilità e sostenibilità”.

Come funziona la vendita

L’esperienza di acquisto si basa sulla scoperta: dieci minuti per scegliere i pacchi, seguendo l’ispirazione del momento, senza poterli aprire in anticipo.

I pacchi vengono venduti al peso, con due categorie disponibili – Standard a 2,49 € ogni 100 grammi e Premium a 2,99 € ogni 100 grammi – e il contenuto viene svelato solo dopo il pagamento, dando vita a una vera e propria caccia al tesoro.

Con oltre 200 tonnellate di pacchi recuperati, King Colis si conferma un progetto che unisce economia circolare, curiosità e divertimento, portando anche a Palermo un’esperienza già apprezzata in numerose città europee.

Informazioni utili: lunedì 19 gennaio: apertura al pubblico dalle ore 15:00 alle ore 20:00; da martedì 20 a domenica 25 gennaio: apertura continuata 10:00–20:00. Note: per i minori è richiesta la presenza di un adulto.