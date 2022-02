“A Palermo record di traffico, un ‘premio’ per l’assessore Catania”

Gelarda: "Una coppa consegnata simbolicamente al responsabile del primato"

PALERMO – Oggi, per mano del capogruppo della Lega Igor Gelarda, i gruppi consiliari di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno consegnato, durante la seduta del Consiglio Comunale, una coppa all’assessore comunale Giusto Catania. “Si tratta di una consegna simbolica consegnata al nostro assessore Giusto Catania – dice Gelarda – Assessore alla viabilità nella città più trafficata d’Italia. Un triste primato quello della città di Palermo di cui buonissima parte di merito spetta proprio a Giusto Catania che non si è mai reso conto di essere assessore alla viabilità, o per lo meno che non ha mai compreso cosa comporti fare l’assessore al traffico a Palermo. Non solo non riesce a risolvere i problemi, ma non riesce neanche a limitare quelli che provoca lui stesso, come la ostinata insistenza della Ztl. In questo momento in cui la viabilità è bloccata in tutta la città la ZTL è solo l’ennesimo aggravamento di una situazione già di per sé stesso penosa”.

“Un fallimento politico sotto tutti i punti di vista la gestione del traffico nella quinta città d’Italia da parte dell’assessore, già sfiduciato dal Consiglio comunale, Giusto Catania. Avrebbe fatto bene già molti mesi fa a dimettersi. Non lo ha fatto e la città è ridotta così”, aggiunge il consigliere di Fratelli d’Italia Mimmo Russo.