A Palermo torna il Linux Day, efficienza energetica open source

PALERMO – “Il settore energetico globale sta affrontando una fase di profonda trasformazione, trainato dalla crescente esigenza di soluzioni sostenibili in risposta alle problematiche ambientali legate all’aumento della domanda energetica. In questo contesto, il Linux Day 2024, organizzato dall’associazione Free Circle, sarà un momento di riflessione e confronto su come le tecnologie open source possano contribuire a un’innovazione sostenibile e alla gestione efficiente delle risorse”.

Lo dicono gli organizzatori dell’evento che si terrà il 26 ottobre presso i Cantieri culturali della Zisa di Palermo, aula De Seta, che riunirà esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e semplici appassionati delle potenzialità dell’opensource nel migliorare l’efficienza energetica e sostenere l’autonomia digitale.

“Con la diffusione delle tecnologie digitali in tutti i settori – si legge in una nota – la dipendenza da grandi multinazionali diventa una minaccia per l’autonomia delle infrastrutture europee. Il Linux Day 2024 vuole esplorare soluzioni alternative ,mostrando come le tecnologie open source possano rappresentare un’opportunità per garantire la sicurezza digitale e, allo stesso tempo, ridurre l’impatto energetico delle nuove implementazioni”.

L’evento ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente, dell’assessorato regionale all’Istruzione, del comune di Palermo, dell’Università di Palermo, dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo e di Italian Linux Society.