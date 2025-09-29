A piedi sulla Palermo-Mazara e investito: abbandonato in strada

L'uomo è in gravi condizioni a Villa Sofia

PALERMO – Poco prima di essere investito era sceso da un minivan che si è poi allontanato. A bordo c’erano in tutto nove tunisini, compreso l’uomo che ieri sera, 28 settembre, è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Le indagini

La polizia stradale di Trapani ha ricostruito quanto accaduto sulla Palermo-Mazara tra gli svincoli di Balestrate e di Alcamo, dove un tunisino di 67 anni è stato investito mentre percorreva il tratto autostradale a piedi.

Investito mentre recuperava un bagaglio

L’uomo sarebbe infatti sceso da un Volkswagen Sharan per recuperare una valigia caduta dal tettuccio in strada, ma subito dopo sarebbe sopraggiunta sulla corsia di sorpasso una Seat Ibiza che non è riuscita ad evitarlo.

Investito in autostrada: la fuga e i soccorsi

L’automobilista si è subito fermato e sotto choc ha chiamato i soccorsi, mentre chi era alla guida del minivan con i connazionali del ferito, ha proseguito in direzione Trapani, abbandonandolo sull’asfalto. Il 118 ha trasportato il 67enne, risultato regolare sul territorio nazionale, in ospedale in codice rosso. Si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

La polizia stradale ha effettuato i rilievi sul posto e nelle ore successive il resto del gruppo è stato individuato e ascoltato. I tunisini erano diretti a Castelvetrano, nel Trapanese, dove lavorano e risiedono. Chi era alla guida del minivan e per cause ancora da accertare è fuggito, rischia adesso una denuncia per omissione di soccorso.