A piedi sulla Palermo-Mazara, investito da un’auto: è in gravi condizioni

Un uomo travolto mentre camminava vicino allo svincolo di Balestrate

PALERMO – Grave incidente sulla Palermo-Mazara, poco prima dello svincolo di Balestrate. Un uomo è stato investito in autostrada da una macchina: stava percorrendo a piedi il tratto dell’A/29, quando è stato travolto.

L’automobilista, in base alle prime informazioni, si trovava al volante di una Seat sulla corsia di sorpasso quando avrebbe notato soltanto all’ultimo una persona che camminava sul ciglio della strada, non riuscendo ad evitare l’impatto. Uno scontro violentissimo.

Uomo investito in autostrada: ricoverato a Villa Sofia

L’uomo investito, uno straniero di cui non è stata resa nota l’età, è finito sull’asfalto ed è rimasto gravemente ferito. A lanciare l’allarme è stato lo stesso automobilista, rimasto illeso, ma sotto choc per quanto accaduto. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale con codice rosso. E’ stato ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Gli agenti della polizia stradale hanno invece effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. In base ad alcune testimonianze, l’uomo sarebbe sceso poco prima da un’auto, per poi proseguire a piedi in direzione Trapani. Tutti gli accertamenti per chiarire la vicenda sono in corso.

Altri tre gravi incidenti nel weekend

Nella notte tra sabato e domenica, altri tre incidenti a Palermo. Due dodicenni sono rimaste gravemente ferite nello scontro tra la loro bici elettrica e uno scooter in via Leonardo da Vinci, mentre un ragazzo di 27 anni è stato trasportato in gravi condizioni a Villa Sofia dopo lo schianto con un’auto avvenuto in viale Michelangelo.