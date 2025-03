A Salemi ‘Specchio e Anima’, progetto artistico di Andrea Cusumano

Domenica 16 marzo, nell'ambito della festa di San Giuseppe

SALEMI (TRAPANI) – Domenica 16 marzo 2025, alle ore 18.30, presso la suggestiva cornice della ex chiesa del Rosario a Salemi, verrà inaugurato “Specchio e Anima”, un progetto artistico di Andrea Cusumano, curato da Giuseppe Maiorana. L’evento si inserisce all’interno della manifestazione “Festa di San Giuseppe_Contemporanea Tradizione”, un’iniziativa che coniuga la ritualità della tradizione delle “Cene e gli Altari” con i pani votivi inserendoli in una nuova lettura in dialogo con le espressioni contemporanee dell’arte.

In tale occasione, l’ex chiesa del Rosario, sita in Via Tommaso Clemenza, ritorna alla comunità dopo anni di chiusura e di nuovo restauro, divenendo un ulteriore spazio di incontro tra memoria, innovazione e Arte, ad ampliare l’offerta dell’Ecomuseo del Grano e del Pane.

“L’opera di Cusumano – così dice il curatore Giuseppe Maiorana – esplorerà in questa residenza, che durerà circa un anno, il dialogo tra identità collettiva e memoria, tra sacralità presenti e mutevoli, puntando sempre più a coinvolgere la comunità locale e non solo.”

Il progetto, infatti, si avvale della partecipazione attiva e costante della cittadinanza di Salemi nella realizzazione di alcuni pani rituali, simbolo della festa di San Giuseppe, che saranno integrati nell’installazione artistica del grande “cucciddato”. A suggellare la fusione tra arte, tradizione e nuove sonorità, la banda comunale Vincenzo Bellini, diretta dal maestro Rosario Rosa, eseguirà una performance musicale scritta ed ideata dallo stesso Andrea Cusumano, arricchendo l’esperienza sensoriale dell’evento.

Questo intervento rappresenta il primo passo di un percorso artistico più ampio che si svilupperà fino al 2026, anche in concomitanza con Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea.

Il progetto artistico si propone di riscrivere una nuova narrazione sui pani della tradizione di Salemi, tra cui quelli dedicati a San Giuseppe, San Francesco di Paola, Ognissanti/i pani dei morti, i pani di Natale, Sant’Antonio Abbate e San Biagio. Ogni appuntamento sarà segnato da un nuovo intervento artistico, trasformando la chiesa del Rosario in un luogo che accoglie e rinnova la narrazione della tradizione, reinterpretandola come nuova liturgia contemporanea.

“Da anni ormai la Festa di San Giuseppe – sottolinea il sindaco Vito Scalisi – rinnovata nei contenuti e nel cartellone, offre interessanti spunti culturali ai visitatori che decidono di conoscere Salemi e i suoi altari di pane. ‘Specchio e Anima’ si inserisce perfettamente nel solco di questa consolidata tradizione. Il mio grazie va ad Andrea Cusumano, padre di questo progetto artistico, e a Giuseppe Maiorana che ne cura i dettagli. Fondamentale, infine, il coinvolgimento diretto della cittadinanza a conferma del fatto che la tradizione della Festa di San Giuseppe ben si sposa con le intuizioni artistiche: una unione che troverà sempre terreno fertile nella nostra Salemi”.

L’iniziativa è voluta e sostenuta dall’Amministrazione comunale e Assessorato alla Cultura e Turismo della Città di Salemi, guidata dal sindaco Vito Scalisi, dall’Ecomuseo del Grano e del Pane, e realizzata in collaborazione con Qmedia e con i partner Pro Loco di Salemi e la Rete Museale e Naturale Belicina.

“Specchio e Anima” rappresenta un’opportunità unica per riflettere sulla memoria condivisa e sulla ritualità popolare attraverso un linguaggio artistico innovativo, creando anche grazie all’uso degli specchi e dei pani un ponte tra passato e presente.