A Selinunte le gare nazionali di primo soccorso della Croce Rossa

L'evento alla sua trentesima edizione

SELINUNTE (TP) – Il 12 e 13 settembre, a Selinunte, in provincia di Trapani, si terrà la XXX edizione delle Gare Nazionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana, organizzate in collaborazione con il Comitato Regionale della Sicilia e del Comitato Cri di Castelvetrano.

Più di 100 Volontarie e Volontari della Cri, suddivisi in 18 squadre provenienti da 17 regioni italiane, si sfideranno nella gestione di 8 casi simulati in altrettante postazioni dislocate tra l’abitato di Marinella – Castelvetrano e l’area del Parco Archeologico di Selinunte, la cui direzione ha collaborato all’organizzazione dell’evento.

Lungo il percorso della competizione, otto aree di sosta serviranno alle squadre per riposarsi e rifocillarsi tra una simulazione e l’altra. A supportare tutto lo svolgimento dell’evento, circa 180 persone tra logisti, giudici, simulatori, truccatori, operatori TLC, Servizio psicosociale, componenti della Fanfara CRI e staff del Comitato Regionale.

Come sempre da tre decenni, i partecipanti si troveranno a dover operare nei più svariati contesti fronteggiando situazioni realistiche di emergenza. I team di truccatori e simulatori della Croce Rossa Italiana ricreeranno infatti eventi critici dovuti a calamità naturali, incidenti stradali, infortuni domestici o sul luogo di lavoro, malori nei quali i team di soccorritori dovranno mettere alla prova le loro competenze. I team delle varie regioni si confronteranno anche su simulazioni di scenari internazionali, nelle quali metteranno in pratica le competenze acquisite in tema di Diritto Internazionale Umanitario, un tema quanto mai attuale.

Una giuria specializzata assegnerà un punteggio al termine di ogni prova, valutando abilità singole e di squadra, organizzazione del lavoro e prontezza. La somma dei punteggi ottenuti nelle varie operazioni determinerà la classifica finale a seguito della quale verrà decretata la squadra vincitrice.