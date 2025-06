A19, allerta Anas per il weekend: “Disagi, portare scorte d’acqua”

Il comunicato della società, cosa può accadere

PALERMO – Allerta Anas sulla A19 Palermo-Catania per i lavori tra Altavilla e Bagheria, previsto “traffico intenso”. Anas consiglia di portare con sé “scorte d’acqua”.

A19, allerta Anas

Dopo il caos del 2 giugno e le dimissioni dei due subcommissari, avvenute dopo l’intervento del presidente Renato Schifani, Anas ‘mette le mani’ avanti e avvisa gli automobilisti che per domenica 8 giugno “sono attese lunghe code in direzione Palermo”.

“Anas – si legge nella nota – invita gli automobilisti a valutare fasce orarie alternative per il rientro, preferibilmente al mattino o in tarda serata, al fine di evitare i momenti di maggiore congestione”.

Rischio caos, ecco quando

Anas parte da una premessa: “Il cantiere è fondamentale per garantire la sicurezza della circolazione, ma in attesa della rimodulazione degli interventi, prevista tra circa due settimane, si prevedono nuovi disagi alla viabilità, soprattutto durante il fine settimana”.

Subito dopo, la società elenca i momenti in cui si rischia di imbattersi nel “traffico intenso”: “In particolare, per domenica 8 giugno, è previsto un intenso flusso di veicoli in rientro verso Palermo. Le criticità maggiori sono attese a partire dalle ore 15:00 – scrive Anas – fino a tarda serata, quando il traffico proveniente da Catania potrebbe generare rallentamenti e code prolungate, specialmente nel tratto interessato dai lavori”.

Infine un appello agli automobilisti: quello a non invadere le corsie di emergenza. Servono ai mezzi di soccorso – sottolinea Anas -. E con 4 ore in attesa durante una domenica infuocata, le “scorte d’acqua” possono non bastare.

La nota della Prefettura

“In caso di formazione di code autostradali eccessivamente lunghe in direzione Palermo, la Polizia Stradale – si legge in una nota della Prefettura di Palermo – effettuerà un filtraggio all’altezza dello svincolo di Trabia deviando i veicoli sulla S.S.113 come percorso alternativo, che verrà segnalato con apposita cartellonistica da ANAS e gestito dagli operatori sul posto”.

“Per assicurare il passaggio dei mezzi di soccorso in autostrada la Polizia Stradale vigilerà sul corretto utilizzo delle corsie di emergenza. Si rammenta che il transito irregolare sulle corsie di emergenza autostradali comporta il ritiro e la sospensione della patente di guida e l’applicazione di una sanzione pecuniaria (artt.176 e 218 del Codice della Strada)”.