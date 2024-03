Abbandona un divano in strada e i vigili glielo riportano a casa: multa salatissima VIDEO

Un gesto significativo per la lotta contro l'abbandono dei rifiuti

LOMBARDIA – Abbandona un divano in strada e torna indietro a sorpresa assieme a una multa salatissima. In un’azione definitiva contro l’abbandono illegale dei rifiuti, la Polizia Locale di Romano ha imposto una dura lezione a un uomo di 43 anni. Il trasgressore aveva lasciato un divano in campagna durante la notte. L’uomo si è visto riportare a casa il mobile abbandonato direttamente nel suo giardino dagli agenti, oltre a ricevere una salata multa di 10.000 euro.

Butta divano in strada: Le immagini del mobile che rientra a casa

Questa mossa fa parte di una campagna più ampia contro lo smaltimento illegale di rifiuti, fortemente sostenuta dall’amministrazione del sindaco Sebastian Nicoli. L’uomo ha approfittato dell’oscurità della notte per caricare il divano a tre posti su un autocarro di proprietà del suo vicino e padrone di casa, dirigendosi poi verso un’aperta campagna vicina. Quest’area, nota per essere priva di sorveglianza video, aveva già visto casi simili in passato.

L’allarme è stato dato all’alba da alcuni passanti che hanno avvertito la Polizia Locale. I vigili hanno immediatamente consultato i filmati di videosorveglianza, individuando l’autocarro con il divano a bordo e successivamente lo stesso mezzo in viaggio di ritorno, ma vuoto.

Il divano è stato riconsegnato al domicilio del trasgressore la mattina successiva. Il 43enne ha tentato di giustificarsi affermando che l’abbandono era solo temporaneo e che aveva intenzione di recuperare in seguito i rifiuti abbandonati, ma tali dichiarazioni non hanno evitato che su di lui pendesse una denuncia con una multa di 10 mila euro, come previsto dalle nuove normative.

Il sindaco di Romano ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa come simbolo dell’impegno dell’amministrazione nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, ricordando che per i residenti in regola con la Tari è disponibile un servizio gratuito per lo smaltimento degli ingombranti, volto a incentivare pratiche di smaltimento corrette e responsabili all’interno della comunità.



