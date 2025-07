Abbandono di rifiuti ad Agrigento, nove condannati: multe e bonifica

I decreti penali prevedono il pagamento degli oneri per il ripristino ambientale

AGRIGENTO – Nove cittadini agrigentini sono stati condannati con decreti penali per abbandono incontrollato di rifiuti in aree comunali non autorizzate. L’operazione è il frutto di un’attività investigativa condotta dai Carabinieri delle stazioni di Agrigento e Villaseta, coordinata dalla Procura di Agrigento.

Le indagini sull’abbandono di rifiuti ad Agrigento

Le indagini, durate circa quattro settimane, hanno impiegato una combinazione di telecamere nascoste, appostamenti e controlli mirati sul territorio. Questo ha permesso di documentare chiaramente numerosi episodi di abbandono illecito di rifiuti.

Le zone maggiormente interessate dal fenomeno sono risultate viale Sicilia (quartiere Fontanelle), la via per Fondacazzo e il bosco dell’Addolorata, tutte deturpate dalla presenza di materiali di scarto.

Dopo il vaglio del GIP, i nove responsabili sono stati destinatari di sanzioni pecuniarie comprese tra i 2 mila e i 3 mila euro. A queste si aggiungono gli oneri per la bonifica e il ripristino ambientale delle aree inquinate.

