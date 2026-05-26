Meloni “L’Europa faccia meno e lo faccia meglio”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi chiediamo che l’Europa faccia meno e lo faccia meglio, chiediamo un’applicazione del principio di sussidiarietà, che significa: l’Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli, chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perchè siamo in un tempo in cui la velocità di reazione è fondamentale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea di Confindustria. “Serve un cambio di passo sulla competitività, la semplificazione deve essere il nostro mantra”, ha aggiunto.

“Noi oggi viviamo nell’epoca delle policrisi, che creano una spirale che impatta, con una forza estrema sull’intero ecosistema globale, nella policrisi instabilità e incertezza non sono una eccezione, diventano la regola. La principale, enorme, fragilità che ci riguarda da vicino. E’ l’attuale configurazione dell’Ue, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato competitività, crescita, visione strategica sugli approcci ideologici e tecnocratici, contribuendo a spingere il continente verso un declino economico e geopolitico”, ha sottolineato.

La premier ha parlato di un’Europa “inarrestabile, nella sua capacità di moltiplicare le regole, in ogni aspetto della sua vita comune”. Per la premier “noi non siamo più l’anello debole d’Europa, siamo una nazione credibile, autorevole, che nel mondo viene guardata con rispetto sempre maggiore, e che sta crescendo nei domini nuovi, quelli a più alto contenuto tecnologico, dall’economia dello spazio alla scienza della vita”, ha concluso.

(ITALPRESS).

-Foto: Palazzo Chigi-