Abodi (Ministro per lo Sport), endorsement per Trantino

L'intervento prima a San Cristoforo poi allo Yachting Club a sostegno del candidato sindaco del centrodestra.

1' DI LETTURA

CATANIA. “Trantino sarà sindaco e se lo merita”. Allo Yachting Club, il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, lancia il suo endorsement a favore del candidato sindaco del centrodestra, Enrico Trantino.

Una visita avviata poco prima a San Cristoforo con l’incontro dei piccoli studenti delle scuole: “I bambini mi hanno chiesto tante piccole cose e nel giro di un’ora con qualche telefonata abbiamo risolto – interviene il microfono seduto sul palchetto accanto a Trantino -: significa che le cose si possono fare”.

“Il sogno è evidente – aveva detto alla scuola Italo Calvino -: è quello di una palestra per ogni scuola. Qui dobbiamo accontentarci di avere una palestra, un impianto sportivo per sei scuole. E non è un caso che abbia chiesto di visitare una scuola in cui non vi è una palestra. E il senso della mia visita a Catania per dare un contributo per migliorare le scuole. Vale a Catania, ma vale in tutta Italia”.

Allo Yachting Club erano presenti i vertici di FdI: dal parlamentare e componente della Commissione Sport, Manlio Messina, ai coordinatori regionali Salvo Pogliese e Alberto Cardillo fino agli ex amministratori Sergio Parisi e Barbara Mirabella.

A margine, va detto anche che all’incontro ha partecipato il patron rossoazzurro, Ross Pelligra che aveva già incontrato poco prima allo stadio Massimino il Ministro Abodi.