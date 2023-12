Il padre le diceva che era "un segreto" e la palpeggiava

È accusato di violenza sessuale sulla figlia, per questo i giudici della quinta sezione penale del tribunale di Roma l’hanno condannato. Abusi che sono iniziati nel 2004 quando la famiglia era appena arrivata in Italia dalla Romania, la ragazza aveva sette anni e frequentava le scuole elementari. La ragazza ha denunciato grazie al supporto del fidanzato, che l’ha convinta a raccontare tutto alle forze dell’ordine.

Il padre della giovane ha respinto ogni accusa a suo carico, rispondendo di non aver mai fatto nulla di male alla figlia, di aver sempre avuto un buon rapporto con lei e di non essere mai andato oltre a “qualche pizzicotto”. L’uomo ha aggiunto che la coppia si drogava e inventava storie contro di lui. Nei confronti dell’indagato la pubblico ministero della Procura della Repubblica aveva chiesto ai giudici una condanna a dodici anni di reclusione.

“Un segreto tra di noi”

Agli inquirenti la giovane avrebbe spiegato di non aver mai detto nulla fino a quando il fidanzato non l’ha convinta a denunciare, perché suo padre le diceva che quello che accadeva tra loro “era un segreto”. Secondo quanto svelato dalla ragazza il padre la palpeggiava nelle parti intime, approfittando che madre e nonna non erano in casa, con la scusa di “fare un gioco”. All’età di otto anni la violentava due o tre volte al mese, fino a quando ne ha compiuti tredici.

Il racconto al fidanzato

Violenze che sono rimaste segrete fino a quando la ragazza non si è fidanzata e ne ha parlato con il compagno. Il giovane le ha consigliato di confidarsi con sua madre, ma la ragazza parlandogliene si è accorta che la donna minimizzava l’accaduto. Il fidanzato allora l’ha messa in contatto con gli assistenti sociali e con una psicologa ed è stata affidata ad una famiglia, fino a quando non ha compiuto diciotto anni. Il sospetto della Procura è che anche sua sorella possa essere stata vittima di violenza sessuale