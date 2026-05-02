 Milazzo, abusi sessuali su un minore: arrestato 47enne
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Abusi sessuali su un minorenne, uomo di 47 anni in manette

Abusi sessuali Milazzo
L'indagato avrebbe attirato il ragazzino in spiaggia con un pretesto
MILAZZO
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1 min di lettura

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri a Milazzo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della Procura. L’accusa è di violenza sessuale su minori.

La denuncia della mamma

Il provvedimento è stato emesso a seguito della denuncia presentata nei giorni scorsi dalla madre della vittima. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’episodio contestato sarebbe avvenuto il giorno precedente alla segnalazione.

Milazzo, abusi sessuali in spiaggia

In base all’ipotesi accusatoria, il giorno prima della denuncia, l’indagato avrebbe avvicinato il minore mentre si trovava nella casa al mare di uno zio. Quindi l’avrebbe attirato in spiaggia con un pretesto, mentre stava giocando con altri coetanei, per abusare sessualmente di lui.

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