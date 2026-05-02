Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri a Milazzo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della Procura. L’accusa è di violenza sessuale su minori.
La denuncia della mamma
Il provvedimento è stato emesso a seguito della denuncia presentata nei giorni scorsi dalla madre della vittima. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’episodio contestato sarebbe avvenuto il giorno precedente alla segnalazione.
Milazzo, abusi sessuali in spiaggia
In base all’ipotesi accusatoria, il giorno prima della denuncia, l’indagato avrebbe avvicinato il minore mentre si trovava nella casa al mare di uno zio. Quindi l’avrebbe attirato in spiaggia con un pretesto, mentre stava giocando con altri coetanei, per abusare sessualmente di lui.