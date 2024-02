Venditori abusivi a Catania, sgomberato il mercatino di San Giuseppe La Rena

L'operazione della Polizia Locale etnea

CATANIA – Abusivi a Catania: nel fine settimana del 18 febbraio numerosi interventi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale nella repressione dell’abusivismo commerciale, nelle violazioni del codice della strade e di quelle ambientali, in esecuzione delle direttive del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore con delega alla Polizia Locale Alessandro Porto. Si apprende da un comunicato dell’amministrazione.

Abusivi a Catania: il mercatino

Nel Mercatino delle pulci di San Giuseppe La Rena il reparto commerciale della Polizia Municipale è intervenuto con diverse pattuglie già nella giornata di sabato 17 febbraio. Effettuati 4 sequestri di prodotti alimentari, abbigliamento e prodotti per la casa e fatti sgomberare tutti gli operatori abusivi con il ripristino dello stato dei luoghi.

Le sanzioni

La Polizia Commerciale, inoltre, ha elevato 9 verbali amministrativi (per un importo di oltre 10.000 euro) e operato 6 sequestri di merce di vario tipo tra via Etnea, via Plebiscito, Viale Mario Rapisardi e Piazza 2 Giugno per violazioni su sede fissa e per commercio ambulante irregolare. In Via Gemmellaro, infine, è stato sanzionato il titolare di un esercizio commerciale per emissione di musica oltre l’orario stabilito.

I rifiuti

Per quanto concerne le violazioni del regolare conferimento dei rifiuti il reparto di Polizia Ambientale, in varie zone della città, anche con il supporto delle telecamere ha elevato 20 verbali amministrativi ai sensi dell’ultima ordinanza del sindaco 27/2023 e anche redatto 3 informative per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

Oltre quella ordinaria, nel fine settimana la Polizia Municipale ha svolto anche attività per reprimere le violazioni al codice della strada: il reparto Viabilità, infatti, ha elevato 54 verbali in zona Piazza Europa, Corso Italia e limitrofe e 14 in Via Guzzardi.