Abuso d’ufficio, archiviata indagine su Alfonso Cicero

La decisione del gip.

1' DI LETTURA

AGRIGENTO – Il gip di Agrigento ha archiviato, perché il fatto non sussiste, due indagini per abuso d’ufficio nei confronti dell’ex presidente dell’Irsap Sicilia Alfonso Cicero, difeso dall’avvocato Annalisa Petitto Una delle due inchieste aveva preso il via da due denunce presentante nel 2016 e nel 2017 da Antonino Casesa, al tempo dei fatti dirigente dell’Irsap di Agrigento.

Casesa, aveva accusato l’ex presidente Irsap di presunte violazioni nell’affidamento degli incarichi legali dell’ente e di aver trattenuto, indebitamente, documentazione e strumentazione informatica appartenente al Consorzio Asi di Agrigento. L’altra indagine era nata da una terza denuncia presentata nel 2017 sempre da Casesa, il quale, stavolta, aveva accusato l’ex presidente dell’Irsap di presunte violazioni del pubblico incanto per la locazione di due capannoni dell’Asi di Agrigento e di sovrapposizione di incarichi legali con l’aumento dei compensi professionali.