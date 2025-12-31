Aumenta l’accisa: diesel più caro, ma la benzina è meno tassata

Da domani, 1° gennaio 2026, il diesel sarà più caro. Il prezzo del gasolio segnerà un +4 centesimi a litro. L’Italia, infatti, con la Legge di Bilancio appena approvata archivia il vantaggio fiscale del diesel. L’accisa del gasolio sale, quella della benzina scende, con un allineamento a 672,90 euro per 1.000 litri.
Secondo il Codacons, l’impatto riguarda circa 16,6 milioni di utenti e vale +552 milioni di euro di extra-gettito per lo Stato nel 2026.
L’accisa su benzina e gasolio diventa identica. Per un pieno di diesel da 50 euro si spenderanno 2,47 euro in più. Risparmio per la benzina, maggior costo per il diesel. Il saldo per lo Stato è positivo visto che in Italia circolano molte più macchine a gasolio.