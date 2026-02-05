Accoltella la ex e poi tenta il suicidio, in carcere un 33enne

La vittima di 24 anni non è in pericolo di vita

CASTEL VOLTURNO – La polizia ha arrestato un 33enne della provincia di Napoli con l’accusa di tentato femminicidio nei confronti della sua ex a Castel Volturno (Caserta). I fatti risalgono a ieri sera. i poliziotti sono intervenuti in zona Ischitella, in seguito alla richiesta di un’ambulanza, individuando, in prossimità di un’auto ferma sul ciglio della strada, una coppia di ragazzi e, in particolare, la 24enne gravemente ferita da un’arma da taglio.

Dalle indagini effettuate dai poliziotti della Squadra Mobile di Caserta e del commissariato di Castel Volturno è emerso che l’uomo, ex fidanzato della donna, dopo una lite, scaturita dal fatto che lui non accettava la fine della loro relazione, aveva colpito più volte la ragazza con un coltello da cucina, ferendola gravemente, per poi autoinfliggersi una coltellata