Accoltellamento in via La Lumia: identificato il presunto aggressore

Le indagini della polizia

PALERMO – Identificato e denunciato l’autore dell’aggressione con accoltellamento di lunedì sera in via La Lumia, a Palermo. La polizia, che dopo essere intervenuta in soccorso di un 43enne ferito a un braccio e a una coscia, ha iniziato le indagini per risalire al responsabile ha ascoltato dei testimoni che erano all’esterno del ristorante “Cucina” dove la vittima è stata aggredita alle spalle.

Il 43enne è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario a Villa Sofia. Secondo quanto ricostruito nella prima fase delle indagini, la vittima si sarebbe recata in via La Lumia con due amici quando è stata avvicinata alle spalle da un uomo che lo avrebbe strattonato. Alla reazione del 43enne l’aggressore avrebbe sferrato i due fendenti prima di fuggire.

Sono scattate immediatamente indagini della polizia che si sono avvalse anche di rilievi effettuati da personale della Scientifica. Le attività investigative dalla squadra mobile hanno consentito di risalire all’identificazione del presunto autore dell’aggressione. Sono tutt’ora in corso ulteriori approfondimenti volti alla completa ricostruzione della dinamica dei fatti ed alla verifica di eventuali ulteriori responsabilità.